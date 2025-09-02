На фронте за сутки более 120 боев: Генштаб назвал самые горячие направления за сутки

По состоянию на 22:00, 2 сентября, на фронте в течение суток зафиксировано 122 боевых столкновения. Больше всего боев было на Лиманском и Покровском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Сегодня оккупанты нанесли 52 авиационных удара, сбросили 79 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 1 922 дрона-камикадзе и осуществили 3 344 обстрела по позициям украинских войск и населенным пунктам.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки россиян, еще два боевых столкновения продолжаются. С начала суток противник нанес четыре авиационных удара, в целом сбросил 12 управляемых авиабомб и совершил 136 артиллерийских обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили шесть атак врага в районах населенных пунктов Красное Первое и Волчанск, еще два боевых столкновения до сих пор продолжаются.
На Купянском направлении противник совершил шесть наступательных действий в районах населенных пунктов Купянск и Петропавловка. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.
На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики пятнадцать раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодязи и в сторону населенного пункта Дроновка. Шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.
На Северском направлении Силы обороны отбили двенадцать атак противника вблизи Григорьевки, Выемки, Серебрянки и Федоровки.
На Краматорском направлении пока зафиксировано три боевых столкновения. Захватчик пытался продвигаться в направлении населенных пунктов Ступочки и Предтечино.
На Торецком направлении россияне двенадцать раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Щербиновка, Торецк, Яблоновка, Полтавка. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении захватнические подразделения 23 раза пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Маяк, Ново Шахово, Вольное, Дачное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Мирноград, Луч, Лысовка, Удачное и в направлении Покровска.
"Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 110 оккупантов, из них 74 - безвозвратно. Также уничтожено четыре мотоцикла, 80 беспилотных летательных аппаратов, три пушки и повреждены четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.
На Новопавловском направлении враг семнадцать раз атаковал в районах населенных пунктов Ивановка, Новохатское, Андреевка-Клевцово, Александроград, Бурлацкое, Сечневое, Шевченко, Обратное и в сторону Камышевахи. Одна вражеская атака до сих пор продолжается.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях с начала суток враг наступательных действий не проводил.
На Приднепровском направлении противник трижды атаковал в направлении населенного пункта Антоновка. Силы обороны успешно отбили все вражеские атаки. Авиационному удару подвергся населенный пункт Николаевка.
На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
Напомним, что россияне продолжают ежедневно терять личный состав и технику в ходе боев против Украины. За последние сутки, с 1 на 2 сентября, потери врага составили 800 солдат, 53 артсистемы, 89 единиц автотехники, а также некоторые другие виды вооружения.
Также стоит отметить, что за все время с начала полномасштабной войны, потери российских войск составляют уже почти 1,1 млн человек.