На фронте за сутки более 140 боев, почти половина на Покровском направлении, - Генштаб

По состоянию на 16:00, 29 марта, на фронте с начала суток произошло 143 боевых столкновения. Едва ли не половина из этих боев были на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

В Генштабе проинформировали, что сегодня от обстрелов с территории РФ страдают приграничные населенные пункты, в частности:

Фотовиж, Степок, Студенок, Миропольское, Большая Писаревка, Старая Гута, Поповка, Белая Береза, Рясное, Покровка Сумской области;

Медведевка Харьковской области;

Клиновая Новоселка Донецкой области.

Кроме того, авиационным ударам подверглись населенные пункты Михайловское, Наумовка, Степок, Проходы, Петрушевка, Угроиды, Краснополье и Миропольское Сумской области.

Ситуация на фронтах

Украинские воины сегодня остановили одну атаку в районе Волчанска на Харьковском направлении.

На Купянском направлении враг совершил три штурмовых действия, в направлении Песчаного и неподалеку Загрызово.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз вблизи Надежды, Ямполовки, Колодязов, Торского, в направлениях Нового и Новомихайловки. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

На Северском направлении Силы обороны отбили две атаки вблизи Ивано-Дарьевки и Переездного, еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили десять попыток оккупантов продвинуться вперед в направлениях Майского, Александро-Шультино, Предтечино, Белой Горы, вблизи Часового Яра, Ступочек и Курдюмовки. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении противник 12 раз атаковал неподалеку Крымского, Торецка и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 58 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Успеновка, Новоалександровка, Серебряное, Андреевка, а также в направлении Котляровки. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили 45 атак, 13 боевых столкновений до сих пор продолжаются.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 12 раз атаковал вблизи Константинополя, Скудного и в направлении Разлива. Шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении противник совершил девять атак вблизи Привольного, Новоселки и в направлении Новополя. Кроме того, враг наносил авиационные удары по Гуляйполю.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Каменское и Лобково, пока одно боевое столкновение еще продолжается.

На Приднепровском направлении враг проводил два наступательных действия в направлениях Садового и Приднепрянского, успеха не имел.

В Курской области украинские защитники отбили 17 атак россиян, еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор. Противник с начала суток нанес четыре авиационных удара, в целом сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам пять управляемых авиационных бомб и совершил 155 артиллерийских обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.