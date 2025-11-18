На фронте за сутки 150 боев и тысячи ударов дронами-камикадзе: вечерняя сводка Генштаба

Россияне применили за указанный период против украинских подразделений почти 2500 дронов-камикадзе. Еще сегодня оккупанты нанесли один ракетный и 33 авиационных ударов, а также сбросили 62 управляемые авиабомбы. По количеству обстрелов позиций наших военных и населенных пунктов, цифра доходит до 3000.

Во вторник Генштаб отметил воинов 426-го отдельного батальона беспилотных систем, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

Что касается ситуации по направлениям:

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили два штурмовых действия оккупантов. Кроме того, враг нанес один авиаудар, сбросив четыре управляемые авиабомбы, а также совершил 145 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых один - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска, Каменки и в сторону населенного пункта Колодязное. Один бой до сих пор продолжается.

На Купянском направлении агрессор четыре раза проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Купянск.

На Лиманском направлении российские захватчики семь раз атаковали позиции Сил обороны в направлении населенных пунктов Коровин Яр, Ставки, Дробышево, Лиман и в направлении Александровки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Славянском направлении зафиксировано семь вражеских штурмов. Оккупанты пытались продвигаться в районах Серебрянки, Ямполя и в направлениях Северска и Звановки.

На Краматорском направлении противник дважды пытался прорвать оборону наших защитников в направлении Бондарного и в направлении Веролюбовки, получил отпор.

На Константиновском направлении 19 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Щербиновки, Русиного Яра и в сторону Константиновки, Степановки и Софиевки. Один бой до сих пор продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 47 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Зверево, Новоэкономическое, Новопавловка, Ровно, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия, Дачное.

В четырех локациях бои не утихают до сих пор. По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 68 оккупантов, из них 45 - безвозвратно. Также украинские воины обезвредили 15 беспилотных летательных аппаратов, два мотоцикла; поражено 12 укрытий для личного состава противника и два мотоцикла.

На Александровском направлении враг 18 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Вербовое, Алексеевка, Привольное, Ровнополье, Рыбное, Павловка, Красногорское. Авиаударам подверглись Коломийцы и Покровское.

На Гуляйпольском направлении враг 17 раз атаковал позиции наших защитников в районах Доброполья, Зеленого Гая, Затишья, Веселого. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в районе Приморского. Под авиаударом неуправляемых авиационных ракет оказались Железнодорожное и Новоандреевка.

На Приднепровском направлении враг дважды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников. Приднепровское подверглось авиаудару противника.