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Фронт, производство оружия и ситуация на Ближнем Востоке. Зеленский провел Ставку

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 12 октября, провел длительное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем обсудили ситуацию на фронте и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Telegram.

Ситуация на фронте

По словам президента, на Ставке заслушали доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского. 

"Ситуация на основных направлениях - восток, юг. Защита наших позиций. Наши шаги вперед", - сообщил президент.

Производство украинского оружия

Вторым вопросом на Ставке было украинское производство оружия и техники и постоянное наращивание объемов.

"Минстратегпром имеет четкую задачу представить программу обеспечения украинским оружием по всем ключевым потребностям - от ракет и дронов до бронетехники и снарядов. По отдельным элементам такой программы уже были доклады. Хорошие результаты. Будут более значимые", - добавил президент.

По словам Зеленского, он дал отдельное поручение вице-премьер-министру Михаилу Федорову и министру обороны Рустему Умерову по максимальной цифровизации поставок для сил обороны.

"Полная подотчетность и контроль - наш приоритет. Есть четкие сроки реализации", - написал глава Украины.

Ситуация на Ближнем Востоке

Глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко представил комплексный анализ ситуации на Ближнем Востоке. 

Президент рассказал, что это будет учтено, а также государство будет заботиться об интересах своих граждан в регионе. Зеленский рассказал, что Украина работает с партнерами ради недопущения более широкой дестабилизации.

Ставка верховного главнокомандующего

Последний раз президент проводил длительное заседание Ставки верховного главнокомандующего 6 октября. На нем обсудили ситуацию на фронте, подготовку к зиме, а также заслушали доклады военных.

До этого президент Украины Владимир Зеленский провел первое заседание Ставки верховного главнокомандующего после возвращения из длительной командировки. Это произошло 26 сентября.

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