Фронт, виробництво зброї та ситуація на Близькому Сході. Зеленський провів Ставку

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 12 жовтня, провів тривале засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому обговорили ситуацію на фронті і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України у Telegram.
За словами президента, на Ставці заслухали доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського.
"Ситуація на основних напрямках - схід, південь. Захист наших позицій. Наші кроки вперед", - повідомив президент.
Другим питанням на Ставці було українське виробництво зброї та техніки та постійне нарощування обсягів.
"Мінстратегпром має чітке завдання представити програму забезпечення українською зброєю за всіма ключовими потребами - від ракет і дронів до бронетехніки та снарядів. За окремими елементами такої програми вже були доповіді. Хороші результати. Будуть більш значущі", - додав президент.
За словами Зеленського, він дав окреме доручення віцепрем’єр-міністру Михайлу Федорову та міністру оборони Рустему Умєрову щодо максимальної цифровізації постачання для сил оборони.
"Повна підзвітність і контроль - наш пріоритет. Є чіткі терміни реалізації", - написав глава України.
Голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко представив комплексний аналіз ситуації на Близькому Сході.
Президент розповів, що це буде враховано, а також держава буде дбати про інтереси своїх громадян у регіоні. Зеленський розповів, що Україна працює з партнерами заради недопущення ширшої дестабілізації.
Востаннє президент проводив тривале засідання Ставки верховного головнокомандувача 6 жовтня. На ньому обговорили ситуацію на фронті, підготовку до зими, а також заслухали доповіді військових.
До цього президент України Володимир Зеленський провів перше засідання Ставки верховного головнокомандувача після повернення з тривалого відрядження. Це відбулося 26 вересня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.