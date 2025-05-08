Фронт без тишины? В ВСУ рассказали, утихли ли бои после объявления "перемирия" РФ

"Он (враг, - ред.) менее активен, на некоторых направлениях боестолкновений с утра не было, но были активные боестолкновения на ряде направлений. Поэтому о каком-то перемирии мы не говорим", - сказал он.

По словам спикера, были штурмовые действия со стороны оккупантов с полуночи на Лиманском, Волчанском, Краматорском направлениях, в частности в Часовом Яру, а также в районе Торецка и на Покровском и Новопавловском направлениях.

"Поэтому говорить о перемирии, которое они (россияне, - ред.) объявили, его не заметно на фронте", - добавил Трегубов.

Ситуация возле Покровска

Как отметил спикер ОСГВ "Хортица", российские войска пытаются проводить штурмовые действия к западу и востоку от города Покровск, а также южнее города.

За минувшие сутки на Покровском направлении произошло 65 боевых столкновений. Но, по словам Трегубова, это меньше, чем в некоторые дни. Сейчас Покровское направление - самое интенсивное на всей линии фронта.

"Россияне в принципе не оставляют попыток улучшить свое тактическое положение вокруг города или пересечь трассу Покровск-Константиновка, чтобы усложнить сообщение между этими двумя городами, или выйти на трассу в сторону Павлограда, или как-то помочь войскам, которые пытаются дойти на Новопавловском направлении до границы Днепропетровской области, что им не удается. И, как они планировали до 9 мая, это им не удастся", - отметил спикер.