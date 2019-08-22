ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У ці вихідні не очікується голосування по приєднанню Росії до G7

Новини » Політика    22.08.2019 - 23:08
У ці вихідні не очікується голосування по приєднанню Росії до G7
Ілюстративне фото (flickr.com/Lajos Antal)

У той же час, лідери G7 обговорять питання повернення Росії

Група світових лідерів G7, ймовірно, обговорить на зустрічі в ці вихідні питання про повернення Росії в "Велику сімку", але голосування по цьому питанню малоймовірне, оскільки група працює на основі консенсусу. Про це Reuters заявив високопоставлений чиновник адміністрації президента США Дональда Трампа.

Наголошується, що раніше Трамп висловився на підтримку приєднання Росії до "Великої сімки" і запропонував провести голосування.

У той же час, Росія офіційно не просила про повторний прийом в групу. Представник адміністрації Трампа зазначив, що це необхідно для будь-якого такого кроку.

Також зазначається, що Трамп проведе індивідуальні зустрічі з лідерами Великобританії, Франції, Німеччини і Канади під час своєї поїздки у Францію.

Нагадаємо, саміт G7 пройде в Біарріце (Франція) 24-26 серпня. Росія була виключена з G8 після анексії Криму і початку війни на Донбасі в 2014 році.

Раніше Канада виступила проти повернення Росії в G7. В уряді наголосили, що Росію офіційно не запрошували на найближчий саміт "Великої сімки" у Францію.

РБК-Україна писало, що 22 серпня Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Під час розмови сторонами була відзначена неможливість відновлення членства РФ у G7 до тих пір, поки РФ систематично порушує норми міжнародного права і підриває європейську і світову безпеку.

Повернення Росії в G8 залежить від ситуації в Україні, - Reuters Трамп виступив за повернення Росії в G8
Новини України G7
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся