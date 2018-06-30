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Інтерв'ю

ФРН, Іспанія і Греція домовилися про співпрацю в питанні біженців

НовиниПолітика    30.06.2018 - 00:59
Ілюстративне фото: судно Lifeline з мігрантами (twitter.com profandrearenda)
Ілюстративне фото: судно Lifeline з мігрантами (twitter.com profandrearenda)

Відзначається необхідність підтримки ряду територій Греції та Іспанії

Німеччина, Греція та Іспанія домовилися про співпрацю в питанні міграційної політики. Про це інформує DW.

За результатами саміту Євросоюзу 29 червня, країни випустили спільну заяву, опубліковану прес-секретарем уряду ФРН Штеффеном Зайбертом в Twitter.

"Греція та Іспанія готові приймати назад біженців, якщо німецькі правоохоронці на кордоні з Австрією встановлять, що їх дані вже внесені в загальну базу ЄС EURODAC", - повідомляє видання.

Також у заяві зазначається необхідність підтримки ряду територій Греції та Іспанії, зокрема Егейських островів, де сконцентровані табори мігрантів. Німеччина буде розбиратися з невирішеними випадками возз'єднання сімей мігрантів у Греції та Іспанії.

"Країни Євросоюзу, розташовані на його зовнішніх кордонах, "потребують більшої спільної підтримки" - як у фінансовому плані, так і в залученні поліцейських і експертів з питання надання притулку. Берлін, Афіни і Мадрид підтримують проведення в 2018 році "реформи Загальноєвропейської системи надання притулку", яка повинна врівноважити принцип справедливого розподілу відповідальності з принципом солідарності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, біля берегів Лівії перекинувся човен з 120 мігрантами. Тіла трьох дітей були знайдені і ще близько сотні пропали без вісті.

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Теги публікації: Германия, Греція, Іспанія, Мігранти, Біженці  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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