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У берегов Ливии перевернулась лодка с 120 мигрантами

НовостиПроисшествия    29.06.2018 - 20:31
Иллюстративное фото (msf.org)
Иллюстративное фото (msf.org)

Погибли три ребенка

Вблизи ливийского побережья перевернулась лодка с 120 мигрантами, в результате чего около 100 мигрантов могли погибнуть. Об этом сообщает агентство АFР.

"Тела трех детей были найдены и еще около сотни пропали без вести после того, как лодка с мигрантами затонула у побережья Ливии в пятницу", - отмечает издание.

Также указано, что шестнадцать человек были спасены, среди пропавших без вести были двое младенцев и трое детей до 12 лет.

Выжившие мигранты рассказали, что лодка затонула через несколько часов после отправления из Гарабулли, к востоку от Триполи, после взрыва на ней.

Отмечается, что среди пассажиров были марокканцы и граждане Йемена.

Напомним, Ливия не будет создавать на своей территории центры для беженцев. Так, Ливия отвергла предложение Италии создать на своей территории центры для беженцев, чтобы воспрепятствовать проникновению нелегальных мигрантов из Африки в Европу.

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Теги публикации: Ливия, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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