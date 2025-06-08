Фрески, как у да Винчи. Где в Киеве увидеть уникальные средневековые росписи

В Киеве есть место, где можно увидеть фрески, созданные в технике, которую лишь через несколько веков применил Леонардо да Винчи.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал заведующий сектором "Музей Кирилловская церковь" Национального заповедника "София Киевская" Андрей Петренко .

Речь идет о Кирилловской церкви - памятнике XII века, сохранившем дух древней Руси и уникальные росписи, аналогов которым нет в мире.

Петренко рассказал, что в южной апсиде храма размещены 13 фресок, выполненных в технике фреско-секо - когда рисунок наносят на сухую штукатурку. Именно так писал свою "Тайную вечерю" Леонардо. Но Кирилловские фрески появились почти на три века раньше.

Эти композиции - настоящее сокровище: они подписаны славянской графикой, что свидетельствует о работе местных мастеров, в отличие от Софийского собора, где работали византийские художники. На фресках изображены святые Кирилл и Афанасий Александрийские - христианские деятели IV-V веков, которых традиционно изображают вместе.

Особое внимание исследователей привлек император на фреске. Петренко рассказывает, что его одежда больше напоминает наряд руського князя XII века, чем традиционный византийский.

Кирилловская церковь пережила века изменений, но сохранила уникальное средневековое искусство, которое и сегодня способно восхищать и удивлять, отмечают исследователи.