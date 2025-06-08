Фрески, як у да Вінчі. Де в Києві побачити унікальні середньовічні розписи
У Києві є місце, де можна побачити фрески, створені у техніці, яку лише через кілька століть застосував Леонардо да Вінчі.
Про це в інтерв’ю для РБК-Україна розповів завідувач сектора "Музей Кирилівська церква" Національного заповідника "Софія Київська" Андрій Петренко.
Йдеться про Кирилівську церкву - пам’ятку XII століття, що зберегла дух давньої Русі та унікальні розписи, аналогів яким немає у світі.
Петренко розповів, що у південній апсиді храму розміщено 13 фресок, виконаних у техніці фреско-секо - коли малюнок наносять на сухий тиньк. Саме так писав свою "Таємну вечерю" Леонардо. Але Кирилівські фрески з’явилися майже на три століття раніше.
Ці композиції - справжній скарб: вони підписані слов’янською графікою, що свідчить про роботу місцевих майстрів, на відміну від Софійського собору, де працювали візантійські художники. На фресках зображені святі Кирило та Афанасій Александрійські - християнські діячі IV–V століть, яких традиційно зображують разом.
Особливу увагу дослідників привернув імператор на фресці. Петренко розповідає, що його одяг більше нагадує вбрання руського князя XII століття, ніж традиційний візантійський.
Кирилівська церква пережила століття змін, але зберегла унікальне середньовічне мистецтво, яке й сьогодні здатне захоплювати і дивувати, наголошують дослідники.
Нагадаємо, перед повномасштабним вторгненням РФ Московський патріархат перетворював Києво-Печерську лавру на центр "русского міра". Як розповів директор заповідника Максим Остапенко, в Успенському соборі з’явилися імперські фрески без погодження з державою, зокрема із зображенням Серафима Саровського, Кіріла та митрополита Павла. За задумом, після захоплення Києва тут мав служити патріарх РПЦ.
Раніше РБК-Україна також розповідало сім сенсаційних фактів про Софію Київську, які можуть змінити наше уявлення про історію України. Зокрема, йдеться про справжнього засновника собору, символіку фресок і мозаїк, підпис Анни Ярославни, місце зниклої бібліотеки Ярослава Мудрого та версію, що його мощі зараз у США.
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