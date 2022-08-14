ua ru
Нд, 14 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Франція локалізувала велику лісову пожежу: відкрито шосе, тисячі людей повертаються в будинки

Новость на русском →
Париж, Неділя 14 серпня 2022 06:40
Франція локалізувала велику лісову пожежу: відкрито шосе, тисячі людей повертаються в будинки Фото: Франція локалізувала велику лісову пожежу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Французькі пожежники зупинили поширення величезної пожежі на південному заході Франції, що дозволило владі знову відкрити ділянку шосе і дозволити тисячам жителів регіону повернутися у свої будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Підкріплення з усієї Європи допомогло місцевим пожежникам впоратися з вогнем, який з вівторка вирував в регіоні Жиронда і змусив 10 тисяч людей евакуюватися зі своїх будинків.

За даними Європейської інформаційної системи з лісових пожеж, цього року у Франції згоріло понад 60 тисяч гектарів насаджень, що в шість разів більше, ніж у середньому за весь 2006-2021 роки.

Нагадавши, лісова пожежа на Закарпатті тривала близько трьох днів. Вогонь охопив територію площею 90 гектарів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Пожежа
NEWS
Дві сотні окупантів і сім танків: Генштаб назвав нові втрати Росії
Дві сотні окупантів і сім танків: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей