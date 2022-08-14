Французьким рятувальникам вдалося зупинити масштабну пожежу в Жиронді

У французькому департаменті Жиронда рятувальники змогли зупинити сильну лісову пожежу. Кілька тисяч евакуйованих людей зможуть повернутися додому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал BFMTV.
Представник служби громадської безпеки Олександр Жуассар в ефірі телеканалу заявив, що французьким рятувальникам дуже допомогли дощі і похолодання, які спостерігалися останні дні в країні.
При цьому начальник місцевого штабу пожежно-рятувальної служби Марк Вермюлен підкреслив, що пожежі вдалося зупинити, але "зупинена пожежа - не означає погашена".
Місцева влада розповіла, що 8 тисяч жителів Жиронди, яких евакуювали через сильні лісові пожежі, можуть повертатися додому.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у французькому департаменті Жиронда почалися масштабні лісові пожежі. Через природні лиха звідти довелося вивезти близько 8 тисяч людей.
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