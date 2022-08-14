Французьким рятувальникам вдалося зупинити масштабну пожежу в Жиронді

Представник служби громадської безпеки Олександр Жуассар в ефірі телеканалу заявив, що французьким рятувальникам дуже допомогли дощі і похолодання, які спостерігалися останні дні в країні.

При цьому начальник місцевого штабу пожежно-рятувальної служби Марк Вермюлен підкреслив, що пожежі вдалося зупинити, але "зупинена пожежа - не означає погашена".

Місцева влада розповіла, що 8 тисяч жителів Жиронди, яких евакуювали через сильні лісові пожежі, можуть повертатися додому.