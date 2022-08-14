Французским спасателям удалось остановить масштабный пожар в Жиронде

Представитель Службы общественной безопасности Александр Жуассар в эфире телеканала заявил, что французским спасателям очень помогли дожди и похолодание, которые наблюдались последние дни в стране.

При этом начальник местного штаба пожарно-спасательной службы Марк Вермюлен подчеркнул, что пожары удалось остановить, но "остановленный пожар - не означает потушенный".

Местные власти рассказали, что 8 тысяч жителей Жиронды, которых эвакуировали из-за сильных лесных пожаров, могут возвращаться домой.