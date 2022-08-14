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Французским спасателям удалось остановить масштабный пожар в Жиронде

Иллюстративное фото: французским спасателям удалось остановить масштабный пожар в Жиронде (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во французском департаменте Жиронда спасатели смогли остановить сильный лесной пожар. Несколько тысяч эвакуированных людей смогут вернуться домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFMTV.

Представитель Службы общественной безопасности Александр Жуассар в эфире телеканала заявил, что французским спасателям очень помогли дожди и похолодание, которые наблюдались последние дни в стране.

При этом начальник местного штаба пожарно-спасательной службы Марк Вермюлен подчеркнул, что пожары удалось остановить, но "остановленный пожар - не означает потушенный".

Местные власти рассказали, что 8 тысяч жителей Жиронды, которых эвакуировали из-за сильных лесных пожаров, могут возвращаться домой.

Напомним, ранее стало известно, что во французском департаменте Жиронда начались масштабные лесные пожары. Из-за природных бедствий оттуда пришлось вывезти около 8 тысяч людей.

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