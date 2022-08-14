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Французьким рятувальникам вдалося зупинити масштабну пожежу в Жиронді

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Франція, Неділя 14 серпня 2022 22:17
Французьким рятувальникам вдалося зупинити масштабну пожежу в Жиронді Ілюстративне фото: французьким рятувальникам вдалося зупинити масштабну пожежу у Жиронді (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У французькому департаменті Жиронда рятувальники змогли зупинити сильну лісову пожежу. Кілька тисяч евакуйованих людей зможуть повернутися додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал BFMTV.

Представник служби громадської безпеки Олександр Жуассар в ефірі телеканалу заявив, що французьким рятувальникам дуже допомогли дощі і похолодання, які спостерігалися останні дні в країні.

При цьому начальник місцевого штабу пожежно-рятувальної служби Марк Вермюлен підкреслив, що пожежі вдалося зупинити, але "зупинена пожежа - не означає погашена".

Місцева влада розповіла, що 8 тисяч жителів Жиронди, яких евакуювали через сильні лісові пожежі, можуть повертатися додому.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у французькому департаменті Жиронда почалися масштабні лісові пожежі. Через природні лиха звідти довелося вивезти близько 8 тисяч людей.

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