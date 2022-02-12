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У мережі заявили про "вибухи" в Донецьку. Штаб ООС відреагував

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Донбас, Субота 12 лютого 2022 19:15
У мережі заявили про "вибухи" в Донецьку. Штаб ООС відреагував Фото: штаб ООС прокоментував "вибухи" в Донецьку (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У соцмережах та на російських інформаційних ресурсах з'явилися повідомлення про нібито "обстріли" та "вибухи" в районі Донецька. У штабі операції Об'єднаних сил прокоментували ці повідомлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.

"Повідомляємо, що Збройні сили України дотримуються режиму припинення вогню, не планували і не здійснювали жодних обстрілів, у тому числі у напрямку Донецька. Спостерігачі ОБСЄ також підтверджують, що жодних обстрілів зі сторони Збройних сил України не фіксували", - заявили у штабі.

Командування ООС також наголосило на тому, що "вибухи" не могли статися в результаті артилерійського обстрілу з боку українських військових, оскільки артилерійські підрозділи в районах відведення.

Що цьому передувало

Вчора пов'язані з Росією сторінки та канали в соцмережах повідомили про нібито "обстріли" в районі Донецька та "активний бій". Сьогодні ж у соцмережах та російських ЗМІ заявили про "вибух" в Донецьку.

Пізніше головний редактор російського телеканалу RT Маргарита Симоньян з посиланням на ватажка проросійських бойовиків Дениса Пушиліна заявила, що "вибух" стався на лінії розмежування з українського боку.

Нагадаємо, проросійські бойовики сьогодні вже декілька разів порушували режим припинення вогню на Донбасі.

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