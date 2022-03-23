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Французька Total не бачить проблем для своєї роботи після відмови від російської нафти

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Париж, Середа 23 березня 2022 10:06
Французька Total не бачить проблем для своєї роботи після відмови від російської нафти Фото: Total працюватиме без російської нафти (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Рішення TotalEnergies вийти з контрактів на поставку російської нафти не ставить під загрозу майбутнє французької енергетичної компанії. Заяву зробив голова і виконавчий директор компанії Патрік Пуянне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Пуянне додав, що TotalEnergies не буде вкладати новий капітал в проект "Арктика-2".

У вівторок TotalEnergies заявила, що не буде продовжувати свої контракти на поставку російського газойлю і сирої нафти для свого німецького НПЗ, а замість цього буде закуповувати газойль з Саудівської Аравії, а сиру нафту - через Польщу.

Французька компанія, що має частки в декількох російських проектах, піддалася критиці після того, як не приєдналася до своїх конкурентів Shell і BP в плані продажу нафтогазових активів в Росії.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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