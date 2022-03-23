Французская Total не видит проблем для своей работы после отказа от российской нефти
Решение TotalEnergies выйти из контрактов на поставку российской нефти не ставит под угрозу будущее французской энергетической компании. Заявление сделал председатель и исполнительный директор компании Патрик Пуянне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Пуянне добавил, что TotalEnergies не будет вкладывать новый капитал в проект "Арктика-2".
Во вторник TotalEnergies заявила, что не будет продлевать свои контракты на поставку российского газойля и сырой нефти для своего немецкого НПЗ, а вместо этого будет закупать газойль из Саудовской Аравии, а сырую нефть - через Польшу.
Французская компания, имеющая доли в нескольких российских проектах, подверглась критике после того, как не присоединилась к своим конкурентам Shell и BP в плане продажи нефтегазовых активов в России.
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