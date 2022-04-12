ru ua
Вт, 12 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Фінська мережа громадського харчування Hesburger закриває ресторани в Росії

Новость на русском →
Москва, Вівторок 12 квітня 2022 14:46
Фінська мережа громадського харчування Hesburger закриває ресторани в Росії Фото: Фінська мережа громадського харчування Hesburger закриває ресторани в Росії (flickr.com/saulesmiestas)
Автор: Валерія Поліщук

Фінська мережа ресторанів швидкого харчування Hesburger закриває всі ресторани в Росії. Заклади будуть закриті протягом квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Двері всіх власних ресторанів Hesburger будуть закриті в Росії в період з середини до кінця квітня. Місцевим підприємцям також було розіслано повідомлення про припинення роботи, що інформує їх про те, що двері ресторанів повинні бути негайно закриті", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що побоювання щодо безпеки персоналу та юридичні проблеми сповільнили графік закриття ресторанів.

Війна в Україні триває вже 48 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Финляндия Російська Федерація
NEWS
48-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
48-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нескорений. Як Чернігів вистояв під російськими бомбами і чого чекає далі
Владислав Красінський, Виталий Носач Нескорений. Як Чернігів вистояв під російськими бомбами і чого чекає далі