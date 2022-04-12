Фінська мережа громадського харчування Hesburger закриває ресторани в Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії .

"Двері всіх власних ресторанів Hesburger будуть закриті в Росії в період з середини до кінця квітня. Місцевим підприємцям також було розіслано повідомлення про припинення роботи, що інформує їх про те, що двері ресторанів повинні бути негайно закриті", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що побоювання щодо безпеки персоналу та юридичні проблеми сповільнили графік закриття ресторанів.