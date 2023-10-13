Десантники показали, как уничтожают оккупантов из САУ Caesar (видео)
Украинские десантники храбро "минусируют" оккупантов на поле боя. Один из таких боев, где по захватчикам прилетел "подарок" от САУ Caesar попал на камеру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.
"Десантники расчета САУ Caesar 148-й отдельной артбригады ежедневно отправляют оккупантам сообщения, что им здесь не рады", - говорится в сообщении.
Как отмечают военные, в случае, если враг все же хочет остаться, то у него только один вариант "в качестве удобрения для украинского чернозема".
Для справки
Отметим, Caesar - это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии обычно находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага.
Впервые САУ Caesar "засветились" на позициях украинских военных в мае 2022 года. Именно тогда ВСУ показали их в работе на фронте. Буквально в конце сентября стало известно, что Франция втрое увеличила производство самоходных артиллерийских установок Caesar. В связи с этим Украина может получить значительно больше этих гаубиц.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба вСУ на утро пятницы, 13 октября, украинские военные наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Также им удалось отразить 20 атак вблизи Авдеевки. В частности, ВСУ продолжают контрнаступление вблизи Бахмута и на западе Запорожской области. Зафиксировано продвижение на обоих участках фронта.
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