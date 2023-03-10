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Продолжает игнорировать войну. Auchan хочет удвоить свое присутствие в России

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Москва, Пятница 10 марта 2023 19:27
Продолжает игнорировать войну. Auchan хочет удвоить свое присутствие в России Фото: Auchan хочет удвоить свое присутствие в России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Французская компания Auchan развивает свой бизнес в России, несмотря на войну в Украине. Она откроет новую сеть магазинов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, в новой сети магазинов компания планирует продавать только товары под собственными торговыми марками. Таким образом Auchan удвоит свое присутствие РФ.

По информации Reuters, Auchan Retail Russia заявила, что новый магазин "Мой Ашан" будет предлагать ассортимент из примерно 900 наименований, 90% из которых будут составлять продукты питания под собственными торговыми марками.

Напомним, ранее стало известно, что Национальное агентство по противодействию коррупции включило французскую корпорацию Ашан в перечень международных спонсоров терроризма.

Также мы писали, что, согласно расследованию The Insider, российский "Ашан" с начала войны поставляет товары оккупантам под видом "гуманитарной помощи".

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