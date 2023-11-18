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Французский машиностроительный концерн Alstom до конца года уйдет из России

Фото: концерн Alstom до конца года уйдет из России (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Французский концерн Alstom покинет российский рынок, выйдя из состава акционеров "Трансмашхолдинга" (ТМХ) до конца 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

По словам гендиректора ТМХ Кирилла Липы, до конца года французский концерн должен выйти из состава акционеров компании, продав 20% своих акций.

Остальные 80% акций главной компании ТМХ, Transmashholding Limited, принадлежат российским акционерам.

В марте 2022 года Alstom заявил о приостановке всех поставок и будущих инвестиций в Россию после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Что известно об Alstom

Alstom – это крупная французская машиностроительная компания, один из мировых лидеров по производству энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Компания выпускает энергогенерирующее оборудование, железнодорожные локомотивы, высокоскоростные электропоезда, трамваи и электрофильтры для промышленного производства. Ранее компания также имела в своём составе судостроительное подразделение.

Международный бизнес активно покидает рынок России

После введения странами Запада ряда санкций против РФ многие иностранные бренды решил продать свой бизнес в России и покинуть рынок страны-агрессора.

Недавно японский ритейлер Uniqlo отказался от аренды помещений для всех своих магазинов в России. Таким образом, компания прекратила вести бизнес в этой стране.

Также одна из самых крупных страховых групп Европы компания Uniqa продала свой бизнес в России и таким образом покинула ее рынок.

Кроме того, сообщалось, что бельгийский производитель стройматериалов Etex окончательно покинул российский рынок.

 

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