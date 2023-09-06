Один из крупнейших производителей стройматериалов в Европе Etex покинул рынок РФ
Бельгийская компания Etex окончательно покинула российский рынок. Это один из крупнейших производителей стройматериалов в Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное агентство по предотвращению коррупции.
"НАПК приветствует решение бельгийской компании Etex о выходе из Российской Федерации. Таким решением компания сделала выбор в пользу социально-ответственного бизнеса и демократии", - говорится в заявлении.
Отмечается, что Etex является одним из европейских лидеров по производству строительных материалов, владеет более чем 110 производственными площадками в 42 странах мира.
Что на это повлияло
Отмечается, что благодаря активной работе Посольства Украины в Бельгии и МИД Украины совет директоров компании, узнав о запланированном внесении ее в перечень "международных спонсоров войны", принял решение об отчуждении двух предприятий российской компании "Ursa", которыми владела "Etex", и окончательный выход с российского рынка.
Также компания рассматривает и вопрос возобновления своей деятельности в Украине.
Международный бизнес покидает рынок России
После введения странами Запада санкций против РФ ряд иностранных брендов решил продать свой бизнес в России.
Недавно японский ритейлер Uniqlo отказался от аренды помещений для всех своих магазинов в России. Таким образом, компания прекратила вести бизнес в этой стране.
Также одна из самых крупных страховых групп Европы компания Uniqa продала свой бизнес в России и таким образом покинула ее рынок.
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