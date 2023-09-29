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Французские компании-производители оружия подписали около 20 контрактов в Украине

Иллюстративное фото: главы Минобороны Франции и Украины Себастьен Лекарня и Рустем Умеров (mil.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Во время визита в Киев министра обороны Франции Себастьена Лекорню совместно с делегацией представителей компаний, что специализируются на производстве военной техники, было подписано около 20 контрактов с украинскими промышленниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Франции.

На повестке дня во время визита в столицу Украины французского министра 28 сентября было закрепление помощи Парижа "во времени" с учетом вероятности, что полномасштабная военная агрессия РФ может затянуться. Сам он настаивал на необходимости "терпения", что должна продемонстрировать Франция в своей поддержке Украины.

"Мы собираемся перейти от логики продаж, основанных на наших запасах, к логике промышленного партнерства", - сказал он.

Глава Минобороны Франции встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым и министром стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным.

Лекорню сопровождали в поездке французские оборонные промышленники и парламентарии. 

Представители около двадцати компаний, которые занимаются производством военной техники (бронетехники, артиллерии, беспилотников, кибербезопасности и разминированием) подписали около двадцати контрактов, писем о намерениях или меморандумов о взаимопонимании с украинскими промышленниками.

В Минобороны Франции отметили, что это "свидетельствует о мобилизации французских промышленных ноу-хау в поддержку Киева".

Данная поездка стала частью первого Форума оборонной промышленности, организованного Украиной в эту пятницу. 

Помощь с вооружением Украине от Франции

Ранее глава МИД Катрин Колонна заявила, что Франция усилит помощь Украине, готовятся новые поставки.

Недавно уже бывший министр обороны Украины Алексей Резников провел "очень продуктивные" переговоры с министром обороны Франции Себастьеном Лекорню.

После этого президент Украины Владимир Зеленский провел обстоятельные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили оборону, зерновое соглашение и вопросы гарантий безопасности для Украины.

А 28 сентября во время визита Лекорню в Киев с ним встретился и Зеленский. Стороны обсудили усиление ПВО Украины и возможность совместного производства отдельных вооружений.

Как заявил Лекорню в тот же день, Франция и Украина рассматривают возможности "совместно производить и покупать" вооружение.

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