Францію та Іспанію охопили лісові пожежі: понад 14 тисяч людей евакуйовано

В Іспанії та на південному заході Франції виникли великі лісові пожежі. Тільки в департаменті Жиронда евакуйовано близько 14 тисяч осіб.

У Франції для гасіння лісових пожеж залучили 1200 пожежників. У французькому регіоні Жиронда загорілося понад 10 тисяч гектарів лісу, приріст охоплених полум'ям площ за добу склав близько 3 тисяч гектар.

В Іспанії за даними Інституту здоров'я, спека, що тривала майже тиждень, призвела до 360 смертельних випадків. Понад 3000 людей були евакуйовані з будинків через сильну лісову пожежу недалеко від Міхаса в провінції Малага, людей тимчасово поселили в спорткомплексі.

В Європі в цілому майже 40 тисяч гектарів були спустошені лісовими пожежами з початку року до середини червня, що більш ніж в три рази перевищує площу, що постраждала від пожеж за той же період минулого року. Про це свідчать дані Інституту охорони природи. За прогнозами, за липень цей показник збільшиться ще як мінімум на 30 тисяч гектарів.