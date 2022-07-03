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У Туреччині знову спалахнули масштабні лісові пожежі

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Ізмір, Неділя 03 липня 2022 18:57
У Туреччині знову спалахнули масштабні лісові пожежі Ілюстративне фото: у Туреччині знову лісові пожежі (twitter com yunuspaksoy)
Автор: Наталія Юрченко

У курортних районах Туреччини знову спалахнули масштабні лісові пожежі. Рятувальникам вдалося частково зупинити поширення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DHA.

Вогонь спалахнув в Ізмірі на заході країни. В районі Одеміш пожежа почалася сьогодні, 3 липня, близько 14:00 з невідомих поки причин. На місце події прибули 4 вертольоти, 3 літаки і 20 водяних насосів.

Ще одне загоряння сталося в районі Сеферіхісар близько 14:30. Туди відправили 3 вертольоти, 2 літаки і 12 водяних насосів.

Рятувальники повідомили, що обидві пожежі локалізували, але продовжують гасити вогонь.

У Туреччині знову спалахнули масштабні лісові пожежі

Фото: у Туреччині знову розбушувалися лісові пожежі (hurriyet.com.tr)

Варто відзначити, що в Туреччині в літній період часто трапляються лісові пожежі. У липні і серпні 2021 року країна боролася із загоряннями, які дійшли навіть до курортних населених пунктів.

Загалом торік пожежі в Туреччині знищили понад 160 тисяч гектар лісу.

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