ua ru
Пт, 14 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Во Франции журналиста AFP, погибшего на войне в Украине, наградили высшим орденом

Новина українською →
Париж, Пятница 14 июля 2023 14:43
Во Франции журналиста AFP, погибшего на войне в Украине, наградили высшим орденом Фото: журналиста AFP Армана Солдина наградили во Франции (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Журналиста AFP Армана Солдина, погибшего на войне в Украине, наградили во Франции высшим государственным орденом за заслуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

Президент Франции Эммануэль Макрон своим указом в четверг, 13 июля, присвоил журналисту орден кавалера Почетного легиона. Это самая высокая государственная награда Франции.

"Благодаря своей силе характера, своему путешествию и драйву Арман Солдин воплотил страсть вашей редакции - страсть доносить правду, рассказывать истории и собирать свидетельства. Это было пристрастие к делу: обязанности информировать", - написал Макрон в своем письме, посланном AFP в мае.

Трагическая гибель журналиста

Арман Солдин был видеокоординатором французского издания AFP в Украине. Он регулярно бывал на фронте, в частности, на востоке и юге Украины. Также журналист помогал в эвакуации животных в Украине.

Солдин погиб 9 мая 2023 года от ракетного удара россиян вблизи Часового Яра в Донецкой области. Журналисту было 32 года.

Во Франции из-за гибели корреспондента начали расследование. Им занимается отдел, специализирующийся на преступлениях против человечности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Гарантии для Украины. Как будет работать соглашение: в МИД объяснили на примере
Гарантии для Украины. Как будет работать соглашение: в МИД объяснили на примере
DAILY
Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины