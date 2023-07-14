У Франції журналіста AFP, який загинув на війні в Україні, нагородили найвищим орденом

Журналіста AFP Армана Солдіна, який загинув на війні в Україні, нагородили у Франції найвищим державним орденом за заслуги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.

Президент Франції Еммануель Макрон своїм указом у четвер, 13 липня, присвоїв журналісту орден кавалера Почесного легіону. Це найвища державна нагорода Франції.

"Завдяки своїй силі характеру, своїй подорожі та драйву Арман Солдін втілив пристрасть вашої редакції - пристрасть доносити правду, розповідати історії та збирати свідчення. Це була пристрасть до справи: обов’язку інформувати", - написав Макрон у своєму листі, надісланому AFP у травні.

Трагічна загибель журналіста

Арман Солдін був відеокоординатором французького видання AFP в Україні. Він регулярно бував на фронті, зокрема на сході та півдні України. Також журналіст допомагав з евакуацією тварин в Україні.

Солдін загинув 9 травня 2023 року від ракетного удару росіян поблизу Часового Яру у Донецькій області. Журналісту було 32 роки.

У Франції через загибель кореспондента розпочали розслідування. Ним займається відділ, який спеціалізується на злочинах проти людяності.

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