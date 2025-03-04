Во Франции заявили, что теперь Европа ответственна за способность Украины противостоять России

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал приостановление военной помощи Киеву со стороны США. Он считает, что теперь вся ответственность за Украину ложится на Европу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По словам Барро, решение США означает, что теперь Европа ответственна за обеспечение способности Украины удерживать фронт против России.
"Эта линия фронта является первой линией обороны для Европы и Франции", - заявил глава МИД Франции.депутатам парламента.
Он добавил, что настало время для Европы избавиться от зависимости от американского оружия.
"Мы, европейцы, теперь стоим перед выбором, который нам навязали: усилия и свобода или комфорт и неволя", - подчеркнул Барро.
Напомним, сегодня, 4 марта, стало известно, что США приостанавливают предоставление военной помощи Украине. В частности, премьер Польши Дональд Туск заявил о том, что в польский хаб перестала поступать техника от США.
По информации западных СМИ, решение касается боеприпасов, транспортных средств и другого оборудования, включая поставки, согласованные при каденции американского президента Джо Байдена.
Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил прекращение военной помощи Украине со стороны США. Он отметив, что сообщения с границы, которые поступают из польского хаба в Ясенке, соответствуют информации о решении Белого дома.
В этот же день в правительстве Франции выступили против прекращения предоставления Киеву военной помощи со стороны США. Там заявили, что решение приостановить поставки вооружения Украине отдалит мир, потому что только укрепит положение российского агрессора.
Подробно о прекращении помощи США - в материале РБК-Украина.