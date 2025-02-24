У российского консульства в Марселе прогремел взрыв

Фото: у российского консульства в Марселе слышали хлопок (Getty Images)

Возле российского консульства в Марселе около 8 утра по местному времени прогремел взрыв. На месте работают много полицейских и пожарных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Консульство расположено на авеню Амбруаз-Паре, в 8-м округе. В округе сосредоточено множество консульств, в том числе Египта, Туниса, Армении и Сан-Томе и Принсипи. На месте происшествия находятся около тридцати пожарных и полицейских. По информации Valeurs Actuelles, никто не пострадал, зафиксирован материальный ущерб имуществу РФ.