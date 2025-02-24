У российского консульства в Марселе прогремел взрыв
Возле российского консульства в Марселе около 8 утра по местному времени прогремел взрыв. На месте работают много полицейских и пожарных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.
Консульство расположено на авеню Амбруаз-Паре, в 8-м округе. В округе сосредоточено множество консульств, в том числе Египта, Туниса, Армении и Сан-Томе и Принсипи.
На месте происшествия находятся около тридцати пожарных и полицейских.
По информации Valeurs Actuelles, никто не пострадал, зафиксирован материальный ущерб имуществу РФ.
Напомним, Москва использует дипломатические представительства в Европе для шпионажа и диверсионных действий. После российского вторжения в Украину в 24 февраля 2022 года из стран Европы были высланы сотни шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием.
В частности, в апреле 2022 рода Франция высылала шестерых сотрудников посольства России за шпионаж. После длительного расследования Главное управление внутренней безопасности Франции тайную операцию, проведенную российскими спецслужбами. Шесть российских дипломатов, которые занимались разведывательной деятельностью, объявлены персонами нон грата.
Странам Европы рекомендуется принять меры предосторожности против повышенного риска насилия со стороны поддерживаемых Россией агентов. При этом правительства разных стран пытаются бороться с растущими угрозами диверсий и запугивания, которые финансирует РФ.