Во Франции приговорили к тюрьме праворадикалов за подготовку покушения на Макрона

Издание отмечает, что Уголовный суд Парижа вынес трем организаторам попытки покушения приговоры от трех до четырех лет тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора от одного до двух лет каждому.

При этом еще одного злоумышленника приговорили к шести месяцам лишения свободы условно за хранение оружия. Девять других подсудимых освободили.

Все 13 обвиняемых были членами группы "Les Barjols" на Facebook, которая распространяет праворадикальные идеи. Злоумышленники находились под судом с 17 января.

Прокуроры установили, что члены группировки хотели напасть на Макрона с ножом во время церемонии памяти жертв Первой мировой войны в ноябре 2018 года. Их также подозревали в сговоре для нападений на мечети и мигрантов.

В то же время, адвокаты пытались приуменьшить намерения своих клиентов и описывали их как неуклюжих экстремистов, которые не планируют никаких действий.

У прокуроров есть 10 дней, чтобы решить, обжаловать ли приговор.