RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

Во Франции ввели комендантский час в Париже и ряде городов

22:34 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: протестующие в Париже 17 октября (Getty Images)

Французские власти 19 октября ввели частичный комендантский час в Париже, Марселе, Ницце и ряде городов из-за погромов на фоне протестов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Комендантский час во Франции

Комендантский час введен в некоторых районах нескольких городов, включая Париж, Лилль и Ниццу. Эти населенные пункты столкнулись с давлением из-за недостатков в системе безопасности на фоне общенациональных антиправительственных протестов.

Премьер-министр Себастьян Лекорню исключил всеобщее комендантское время в Париже, но не чрезвычайное положение. Он заявил, что в настоящее время целесообразнее применять часовой и локальный комендантский час.

"Моя решимость восстановить порядок абсолютна", - сказал он журналистам.

Детали ограничений

Парижская полиция заявила, что издала приказы:

  • о запрете протестов в определенных районах французской столицы с 20:00 (18:00 по Гринвичу),
  • про комендантский час вокруг площади Республики и Ле-Аль с 23:00.

Оба приказа будут действовать до 6:00 утра вторника, 20 октября.

"Для обеспечения строгого соблюдения этих мер задействованы полицейские силы", - говорится в заявлении полиции.

Источник в офисе Лекорню сообщил, что в Лилле, Дуэ, Ватиньи и Дэнене с согласия местных мэров был установлен комендантский час для несовершеннолетних с 20:00 до 6:00 на следующие два дня.

В Ницце мэр Эрик Чотти заявил, что подписал распоряжение о введении комендантского часа для несовершеннолетних в центре Ниццы ночью.

Марсель запретил собрания и демонстрации.

Тем временем французские профсоюзы призвали к новому раунду стачек и митингов 5 ноября.

Ранее РБК-Украина писало, что Лекорню попросил ввести частичные комендантские часы после беспорядков.

Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к нации после массированных протестов и погромов. Глава государства жестко осудил "неконтролируемое насилие" и пообещал наказать всех виновников.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ФранцияКомендантский час