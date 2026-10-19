У Франції ввели комендантську годину у Парижі та низці міст

Комендантська година у Франції

Комендантську годину запроваджено в деяких районах кількох міст, включно з Парижем, Ліллем та Ніццею. Ці населені пункти зіткнулися з тиском через недоліки в системі безпеки на тлі загальнонаціональних антиурядових протестів.

Прем'єр-міністр Себастьян Лекорню виключив загальну комендантську годину в Парижі, але не надзвичайний стан. Він заявив, що наразі доцільніше застосовувати часткову та локальну комендантську годину.

"Моя рішучість відновити порядок є абсолютною", - сказав він журналістам.

Деталі обмежень

Паризька поліція заявила, що видала накази:

про заборону протестів у певних районах французької столиці з 20:00 (18:00 за Гринвічем),

про комендантську годину навколо площі Республіки та Ле-Аль з 23:00.

Обидва накази діятимуть до 6:00 ранку вівторка, 20 жовтня.

"Для забезпечення суворого дотримання цих заходів задіяно поліцейські сили", - йдеться у заяві поліції.

Джерело в офісі Лекорню повідомило, що в Ліллі, Дуе, Ваттіньї та Денені за згодою місцевих мерів було встановлено комендантську годину для неповнолітніх з 20:00 до 6:00 на наступні два дні.



У Ніцці мер Ерік Чотті заявив, що він підписав розпорядження про запровадження комендантської години для неповнолітніх у центрі Ніцци вночі.

Марсель заборонив зібрання та демонстрації.

Тим часом французькі профспілки закликали до нового раунду страйків та мітингів 5 листопада.