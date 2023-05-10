Госдеп США выявляет российскую дезинформацию с помощью искусственного интеллекта
США работают над решением серьезной проблемы онлайн-дезинформации. Для выявления российской лжи о вторжении в Украину используется искусственный интеллект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в организации Freedom House.
"Россия продолжает продвигать постоянный поток дезинформации о своей агрессивной войне против Украины, лгать и скрывать ужасные нарушения, которые она совершила, пытаясь оправдать совершение других", - сказал Блинкен.
По его словам, в ответ Госдепартамент разработал онлайн-агрегатор украинского контента с поддержкой искусственного интеллекта, чтобы собирать поддающуюся проверке российскую дезинформацию и затем делиться ею с партнерами по всему миру.
"Мы продвигаем независимые СМИ и цифровую грамотность. Мы работаем с партнерами в академических кругах, чтобы надежно выявлять поддельные тексты, созданные российскими чат-ботами",- сказал госсекретарь.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Украины есть все необходимые ресурсы, в том числе оружие, для освобождения своих территорий во время контрнаступления
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