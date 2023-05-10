ua ru
Ср, 10 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Госдеп США выявляет российскую дезинформацию с помощью искусственного интеллекта

Новина українською →
Украина, Среда 10 мая 2023 10:16
Госдеп США выявляет российскую дезинформацию с помощью искусственного интеллекта Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

США работают над решением серьезной проблемы онлайн-дезинформации. Для выявления российской лжи о вторжении в Украину используется искусственный интеллект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в организации Freedom House.

"Россия продолжает продвигать постоянный поток дезинформации о своей агрессивной войне против Украины, лгать и скрывать ужасные нарушения, которые она совершила, пытаясь оправдать совершение других", - сказал Блинкен.

По его словам, в ответ Госдепартамент разработал онлайн-агрегатор украинского контента с поддержкой искусственного интеллекта, чтобы собирать поддающуюся проверке российскую дезинформацию и затем делиться ею с партнерами по всему миру.

"Мы продвигаем независимые СМИ и цифровую грамотность. Мы работаем с партнерами в академических кругах, чтобы надежно выявлять поддельные тексты, созданные российскими чат-ботами",- сказал госсекретарь.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Украины есть все необходимые ресурсы, в том числе оружие, для освобождения своих территорий во время контрнаступления

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Государственный департамент США
NEWS
Почти 700 оккупантов, 15 ракет и 6 дронов. Генштаб рассказал о потерях РФ за сутки
Почти 700 оккупантов, 15 ракет и 6 дронов. Генштаб рассказал о потерях РФ за сутки
DAILY
Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи