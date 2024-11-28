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Франция приближается к отставке правительства меньшинства

Четверг 28 ноября 2024 02:56
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Франция приближается к отставке правительства меньшинства Фото: премьер-министр Франции Мишель Барнье (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Франция находится на грани политического кризиса, поскольку правительство меньшинства под руководством премьер-министра Мишеля Барнье рискует утратить доверие парламента. Голосование за вотум недоверия может привести к отставке правительства, усложнив политическую ситуацию в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Правительство сформировано правоцентристами и консерваторами, но зависит от поддержки одной из крупных парламентских фракций: социалистов или ультраправого "Национального объединения".

После переговоров с Барнье лидер социалистов в Сенате Патрик Каннер заявил, что не получил достаточных гарантий для поддержки правительства. Он также критиковал политику президента Эмманюэля Макрона, которая, по его словам, привела к "беспрецедентному дефициту".

Лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен ранее поддерживала правительство в некоторых вопросах, но выразила готовность голосовать за вотум недоверия, если бюджет не будет изменен.

Премьер пытался принять бюджет с помощью специальной процедуры, предусмотренной Конституцией Франции (статья 49.3), позволяющей обходить парламент. Но это автоматически запустило голосование за вотум недоверия.

В случае успешного голосования за вотум недоверия правительство Барнье будет вынуждено уйти в отставку, что приведет к необходимости формирования нового кабинета или даже досрочных выборов.

Кризис может усложнить процесс принятия важных законов, в частности бюджета на 2025 год, что придаст экономическим вызовам в стране.

Социалисты и ультраправые могут использовать ситуацию для усиления своего политического влияния, подталкивая к изменениям во власти.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон стал инициатором отправки военных инструкторов для обучения украинских военнослужащих.

Отметим также, что в текущем месяце Франция завершила подготовку украинской бригады "Анна Киевская".

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