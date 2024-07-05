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Ле Пен пригрозила отменить разрешение Украине бить по РФ французским оружием

Пятница 05 июля 2024 21:19
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Ле Пен пригрозила отменить разрешение Украине бить по РФ французским оружием Фото: Марин Ле Пен, французский политик (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Пророссийский лидер французских ультраправых Марин Ле Пен заявил, что премьер-министр от ее партии не позволит Киеву применять французское дальнобойное оружие для ударов по России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По ее словам, как только представитель "Национального объединения" Жордан Барделла получит должность премьера, он "не позволит использовать французское дальнобойное оружие для ударов по РФ". Также не может быть и речи и об отправке французских войск в Украину.

"Если Эммануэль Макрон хочет отправить войска в Украину, а премьер-министр против этого, то войска не будут отправлены в Украину. Последнее слово за премьер-министром", – сказала она.

Парламентские выборы во Франции

После того, как во Франции во время выборов в Европарламент "Национальное объединение" со значительным отрывом победило партию президента Эммануэля Макрона "Возрождение" Макрон объявил о роспуске парламента.

В минувшие выходные прошел первый тур выборов на которых "Национальное объединение" получило 33,14% голосов, а пропрезидентский блок набрал лишь 20,04%.

В то же время, еще в начале февраля Макрон заявил, что Франция рассматривает отправку западных войск в Украину. Эта инициатива встретила критику со стороны нескольких стран ЕС и уже впоследствии Макрон предложил создать коалицию военных инструкторов с ЕС в Украине.

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