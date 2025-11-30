Во Франции рассчитывают, что Китай подтолкнет Россию к прекращения огня

Нв этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон отправиться в Китай, чтобы параллельно убедить власти КНР повлиять на Россию в плане прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Tribune.

Однако указано, что в первую очередь поездка Макрона связана с налаживанием торговли с Китаем.

"Мы рассчитываем на то, что Китай, постоянный член Совета Безопасности ООН, поможет России добиться немедленного прекращения огня, которое позволит начать мирные переговоры", - пишет издание.

То есть Париж хочет, чтобы руководство КНР как-то изменило ситуацию з боевыми действиями, так как страна является членом совета безопасности ООН.

Напомним, 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский отправится в Париж, где у него запланирована встреча с французским лидером Эммануэлем Макроном.

По данным канцелярии президента Франции, Зеленский посетит Париж после выходных. На встрече украинский лидер намерен проконсультироваться с Макроном по поводу условий "справедливого и прочного мира".

Как известно, сейчас во внешней политике рассматривается возможность мирного плана для Украины, чтобы война закончилась. Но изначальный вариант документа, предоставленный США, был таковым, что его условия совсем не подходили Киеву. Сейчас документ хотят доработать.

С 28 пунктов плана якобы осталось 19, вычеркнули из плана, в частности, территориальные уступки РФ, сокращение численности украинской армии.