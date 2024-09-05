Во Франции избрали нового премьер-министра: что о нем известно

Сегодня, 5 сентября, во Франции избрали нового премьер-министра. Им стал 73-летний Мишель Барнье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил Барнье "сформировать объединенное правительство, которое будет служить стране и французскому народу".

"Это назначение произошло после беспрецедентного цикла консультаций, во время которых, в соответствии со своим конституционным долгом, президент гарантировал, что премьер-министр и будущее правительство будут отвечать условиям, которые позволят им быть максимально стабильными и дадут им возможность объединить как можно более широкую поддержку", - заявили в администрации президента.

Как происходил поиск нового премьера

Фактически назначение Барнье состоялось через два месяца после объявления результатов парламентских выборов и через 51 день после отставки бывшего главы правительства Габриэля Атталя.

Во время досрочных парламентских выборов наибольшее количество голосов получили:

левое объединение "Новый народный фронт";

ультраправая партия "Национальное объединение".

В то же время ни одна политсила не смогла получить большинство, чтобы иметь возможность самостоятельно сформировать правительство.

Как рассказывают СМИ, поиск нового главы правительства активизировался 2 сентября. Тогда же Макрон каждые несколько часов менял собственное мнение относительно кандидатов. На тот момент в медиа фигурировали несколько фамилий:

Бернара Казнева, бывшего главы правительства социалистов;

Тьерри Боде, главы Французского экономического, социального и экологического совета.

В частности президент переговорил и с правоцентристом, многократным членом правительства Ксавье Бертраном.

Что известно о Барнье

Так или иначе, выбор в конце концов пал на Барнье, который, в свою очередь, более известен в Брюсселе, чем во Франции, несмотря на то, что четыре раза занимал должность министра, а также дважды был еврокомиссаром.

В частности политик возглавлял переговоры ЕС с Британией по ее выходу из блока в 2016-2021 годах.

Барнье имеет взгляды на внутреннюю политику, которые наиболее совместимы с ультраправыми. Например, он призывал к мораторию на иммиграцию и утверждал, что Франция должна восстановить свой "юридический суверенитет" и не подлежать решению Суда Европейского Союза и Европейского суда по правам человека.

Что предшествовало

После выборов в Европейский парламент, которые проходили еще в начале июня текущего года, Макрон распустил Национальное собрание Франции и объявил досрочные парламентские выборы. Уже после 2-го тура выборов премьер Габриэль Атталь сообщил, что уйдет в отставку.

В конце июля президент заявил, что не будет назначать новое правительство страны раньше "середины августа".