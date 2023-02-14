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Во Франции сообщили, на каких видах оружия делают акцент при поставках в Украину

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Вторник 14 февраля 2023 21:40
Во Франции сообщили, на каких видах оружия делают акцент при поставках в Украину Фото: министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекарню (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Франция сконцентрировалась на поставке Украине систем противовоздушной обороны, артиллерийских орудий и танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню.

"Наша поддержка Украины полна, то есть включает оборудование, обучение, боеприпасы и техническое обслуживание", - говорится в сообщении.

Министр отметил, что акцент сфокусирован на наземной противовоздушной обороне, артиллерии и танках.

Франция направила Украину 18 самоходных артиллерийских установок Caesar и две батареи зенитных комплексов Crotale. В декабре президент страны Эммануэль Макрон заявил, что Париж планирует в начале 2023 г. предоставить Киеву новую партию оружия и боеприпасов.

Кроме того, министерство вооруженных сил Франции сообщало, что 1 февраля было подписано соглашение о передаче Украине радара Ground Master 200 (GM200), а также достижение соглашения с Италией о закупке около 700 зенитных ракет Aster-30 для оснащения систем ПВО средней дальности SAMP/T. .

Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что истребители Украины "ни в коем случае" не поставят "в ближайшие недели", потому что нужно отдавать приоритет, как он выразился, "полезнее" и "быстрее" видам оружия.

Война, развязанная Россией против Украины, касается будущего всей Европы. Преступление агрессии нельзя терпеть ни при каких обстоятельствах.

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