Во Франции - политическая интрига: кто и почему спас правительство Лекорню от отставки

Социалистическая партия временно отказалась поддерживать вотум недоверия, дав премьеру Себастьяну Лекорню еще один шанс после приостановления пенсионной реформы Макрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.
Французское правительство под руководством премьер-министра Себастьяна Лекорню избежало немедленного свержения после того, как Социалистическая партия (PS) заявила, что не будет поддерживать вотум недоверия, несмотря на давление со стороны ультраправых и ультралевых сил. Это временно стабилизирует ситуацию вокруг 39-летнего премьера, которого на прошлой неделе Макрон сначала принял в отставку, а затем неожиданно вернул на должность.
В своей речи перед парламентом Лекорню сделал ключевую уступку - приостановил пенсионную реформу Эммануэля Макрона, которая предусматривала повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Это было главное требование левых, и именно этот шаг стал условием политического "перемирия". По подсчетам правительства, отмена реформы обойдется бюджету в 400 млн евро в 2026 году и 1,8 млрд евро в 2027-м.
Социалисты дали четкий сигнал: они не поддерживают правительство, но готовы торговаться за влияние, осознавая, что роспуск парламента и досрочные выборы могут привести к усилению ультраправых, которые уже опережают центристов Макрона в опросах.
Мы можем свергнуть правительство - мы уже делали это дважды. Но мы руководствуемся национальным интересом", - заявил лидер социалистов Борис Валло, намекнув на ограниченную, но критически важную поддержку.
Макрон, который оказался под рекордным политическим давлением, предупредил: любая попытка свержения правительства автоматически запустит досрочные выборы. Для многих партий это означает риск потерять места в парламенте из-за радикализации электората - полюса "ультралевые vs ультраправые" вытесняют центристов и классические партии.
Кризис берет начало еще с 2024 года, когда Макрон, реагируя на провал своей партии на выборах в Европарламент, распустил Национальное собрание. Это решение привело к хаотическому политическому равновесию, когда парламент разделился на три несовместимых блока и ни одна реформа не проходит без жестких компромиссов.
Политическая нестабильность уже отразилась на экономике: долг Франции растет, правительства меняются одно за другим, а рейтинговое агентство Fitch снизило кредитный рейтинг страны. Бизнес-круги фиксируют падение доверия, а инвесторы нервно реагируют на любые признаки новых выборов.
В четверг - ключевое голосование по доверию правительству.
Дебаты по бюджету могут стать точкой разлома, если Лекорню не соберет критическую поддержку.
Ультраправые готовятся к атаке, социалисты колеблются, Макрон ищет очередной ход в политической игре.
Франция входит в период политической турбулентности, где один неправильный шаг может запустить досрочные выборы с непредсказуемым результатом.
Напомним, 8 сентября во время внеочередного заседания Национальное собрание Франции проголосовало за вотум недоверия правительству Франсуа Байру, который возглавлял кабинет всего девять месяцев. За его отставку высказались 364 депутата.
На следующий день президент Эммануэль Макрон назначил новым главой правительства Себастьяна Лекорню, который в правительстве Байру занимал должность министра обороны.
Лекорню сформировал новое правительство, однако из-за политических споров в команде, оно проработало лишь 27 дней.
6 октября Лекорню подал заявление об отставке и Макрон принял его.
Однако уже 10 октября, после консультаций, президент Франции повторно выдвинул кандидатуру Лекорню на главу правительства и тот согласился.
13 октября Елисейский дворец объявил новый состав правительства Франции под руководством Лекорню.