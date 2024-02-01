Во Франции показали работу парома EFA: его передадут Украине (видео)

Франция предоставит Украине самоходные паромы EFA компании CEFA. Их можно развернуть за пять минут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу спецпосланник Франции по помощи и восстановлению Украины Пьера Хеилбронна в социальной сети Twitter.
Краткое время развертывания паромов делает их эффективным инструментом для переброски войск и техники через реки и другие водоемы.
"Я проверил их невероятную эффективность, например, они разворачиваются менее чем за 5 минут. CEFA выиграла контракт на поставку 16 машин!" - написал спецпосланник.
Самоходные паромы, разработанные французской компанией CEFA. Они предназначены для перевозки живой силы и техники через реки и другие водоемы.
Максимальная скорость по воде: 12 км/час, при передвижении по шоссе скорость достигает 75 км/час.
Паромы EFA могут перевозить один основной боевой танк, два средних танка или четыре легких БМП. Они также могут использоваться для перевозки других видов техники, таких как грузовики, бронетранспортеры и артиллерия.
Паромы EFA уже используются в вооруженных силах Франции, Бельгии и других стран. В 2023 году Франция предоставила Украине партию в рамках военной помощи.
Франция с первых дней войны России против Украины стала одним из самых активных европейских союзников и оказала значительную финансовую и военную помощь.
К слову, Франция изменила тактику поставок оружия в Украину.
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