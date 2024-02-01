Во Франции показали работу парома EFA: его передадут Украине (видео)

Краткое время развертывания паромов делает их эффективным инструментом для переброски войск и техники через реки и другие водоемы.

"Я проверил их невероятную эффективность, например, они разворачиваются менее чем за 5 минут. CEFA выиграла контракт на поставку 16 машин!" - написал спецпосланник.

Паромы EFA

Самоходные паромы, разработанные французской компанией CEFA. Они предназначены для перевозки живой силы и техники через реки и другие водоемы.

Максимальная скорость по воде: 12 км/час, при передвижении по шоссе скорость достигает 75 км/час.

Паромы EFA могут перевозить один основной боевой танк, два средних танка или четыре легких БМП. Они также могут использоваться для перевозки других видов техники, таких как грузовики, бронетранспортеры и артиллерия.

Паромы EFA уже используются в вооруженных силах Франции, Бельгии и других стран. В 2023 году Франция предоставила Украине партию в рамках военной помощи.

Помощь Франции Украине

Франция с первых дней войны России против Украины стала одним из самых активных европейских союзников и оказала значительную финансовую и военную помощь.

К слову, Франция изменила тактику поставок оружия в Украину.

Также мы писали, что пилоты ВСУ в 2024 году начнут прибывать во Францию для прохождения обучения в рамках военной помощи.

Также сообщалось, что Украина и Франция наращивают сотрудничество в области противовоздушной обороны.