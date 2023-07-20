Во Франции новое правительство: ключевые для Украины министры сохранили должности

Во Франции сегодня, 20 июля, сформировали новое правительство, в которое вошли 16 министров.
Об этом сказано в сообщении Елисейского дворца, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
Как отметили в ведомстве, свои должности продолжают занимать министр иностранных дел Катрин Колонна и министр обороны Себастьян Лекорню, которые являются ключевыми для Украины в вопросе различной помощи и сотрудничества.
Также в новое правительство вошли:
Напомним, Франция является одним из основных союзников Украины. Страна оказывает нам как финансовую, так и военную помощь. В частности, французские власти уже передали легкие танки, самоходные артиллерийские установки, системы ПВО, в том числе зенитный ракетный комплекс SAMP-T, и не только.
На прошлой неделе Катрин Колонна анонсировала, что Франция усилит военную помощь Украине, страна готовит новые поставки.
После этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна передаст нашим военным дальнобойные ракеты. По информации СМИ, это SCALP, которые способны уничтожать цели на расстоянии около 250 километров.
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