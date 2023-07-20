У Франції новий уряд: ключові для України міністри зберегли посади

Як зазначили у відомстві, свої посади продовжують обіймати міністр закордонних справ Катрін Колонна та міністр оборони Себастьян Лекорню, які є ключовими для України у питанні різноманітної допомоги та співробітництва.

Також у новий уряд увійшли:

Бруно Ле Мер - міністр економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету;

Жеральд Дарманен - міністр внутрішніх справ та у справах заморських територій Франції;

Ерік Дюпон-Моретті - міністр юстиції;

Олів'є Дюссопт - міністр праці, зайнятості та інтеграції;

Габріель Атталь - міністр національної освіти та молоді;

Сільві Ретайо - міністр вищої освіти та наукових досліджень;

Марк Фесно - міністр сільського господарства та продовольчого суверенітету;

Крістоф Бешу - міністр з питань екологічного переходу та територіальної згуртованості;

Аньєс Паньє-Рюнаше - міністр з питань енергетичного переходу;

Рима Абдул-Малак - міністр культури;

Орельєн Руссо - міністр охорони здоров'я та профілактики;

Аврора Берже - міністр у справах солідарності та сім'ї;

Станіслас Геріні - міністр з питань перетворень та державної служби;

Амелі Удеа-Кастера - міністр спорту, Олімпійських та Паралімпійських ігор.

Допомога Україні від Франції

Нагадаємо, Франція є одним з основних союзників України. Країна надає нам як фінансову, і військову допомогу. Зокрема, французька влада вже передала легкі танки, самохідні артилерійські установки, системи ППО, зокрема зенітний ракетний комплекс SAMP-T, і не тільки.

Минулого тижня Катрін Колона анонсувала, що Франція посилить військову допомогу Україні, країна готує нові постачання.

Після цього президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна передасть нашим військовим далекобійні ракети. За інформацією ЗМІ, це SCALP, які можуть знищувати цілі на відстані близько 250 кілометрів.