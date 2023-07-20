У Франції новий уряд: ключові для України міністри зберегли посади

У Франції сьогодні, 20 липня, сформували новий уряд, до якого увійшли 16 міністрів.
Про це сказано у повідомленні Єлисейського палацу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
Як зазначили у відомстві, свої посади продовжують обіймати міністр закордонних справ Катрін Колонна та міністр оборони Себастьян Лекорню, які є ключовими для України у питанні різноманітної допомоги та співробітництва.
Також у новий уряд увійшли:
Нагадаємо, Франція є одним з основних союзників України. Країна надає нам як фінансову, і військову допомогу. Зокрема, французька влада вже передала легкі танки, самохідні артилерійські установки, системи ППО, зокрема зенітний ракетний комплекс SAMP-T, і не тільки.
Минулого тижня Катрін Колона анонсувала, що Франція посилить військову допомогу Україні, країна готує нові постачання.
Після цього президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна передасть нашим військовим далекобійні ракети. За інформацією ЗМІ, це SCALP, які можуть знищувати цілі на відстані близько 250 кілометрів.
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