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В Киеве на Столичном шоссе столкнулись минивэн и автобус, есть жертвы

Киев, Суббота 11 января 2025 21:13
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В Киеве на Столичном шоссе столкнулись минивэн и автобус, есть жертвы Фото: в Киеве столкнулись минивэн и автобус (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Карина Левицкая

В Голосеевском районе Киева произошло ДТП. В результате столкновения минивэна и автобуса погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

В Голосеевском районе Киева сегодня, 11 января, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Сообщение о столкновении маршрутного автобуса "Mercedes-Benz" и минивэна "Hyundai" на Столичном шоссе поступило в ГСЧС в 18:29.

В результате ДТП травмировались водитель и семеро пассажиров маршрутного автобуса, трое из них, включая шестилетнего ребенка, госпитализированы.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали из минивэна тела погибших мужчины и женщины.

"До прибытия спасателей спасен ребенок 4 лет, которого госпитализировали в больницу "Охматдет", - пояснили спасатели.

Причины аварии выясняют правоохранители.

Напомним, что оставление места дорожно-транспортного происшествия (ДТП) не только не освобождает от ответственности, но и добавляет новых юридических последствий.

Такие действия могут грозить штрафом, а в некоторых случаях - лишением водительского удостоверения.

Подробнее о том, как стоит поступить водителю после ДТП, можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время РБК-Украина писало, что не стоит делать после аварии.

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