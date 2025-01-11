В Киеве на Столичном шоссе столкнулись минивэн и автобус, есть жертвы

В Голосеевском районе Киева произошло ДТП. В результате столкновения минивэна и автобуса погибли два человека.

"До прибытия спасателей спасен ребенок 4 лет, которого госпитализировали в больницу "Охматдет", - пояснили спасатели.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали из минивэна тела погибших мужчины и женщины.

В результате ДТП травмировались водитель и семеро пассажиров маршрутного автобуса, трое из них, включая шестилетнего ребенка, госпитализированы.

Сообщение о столкновении маршрутного автобуса "Mercedes-Benz" и минивэна "Hyundai" на Столичном шоссе поступило в ГСЧС в 18:29.

В Голосеевском районе Киева сегодня, 11 января, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Напомним, что оставление места дорожно-транспортного происшествия (ДТП) не только не освобождает от ответственности, но и добавляет новых юридических последствий.

Такие действия могут грозить штрафом, а в некоторых случаях - лишением водительского удостоверения.

Подробнее о том, как стоит поступить водителю после ДТП, можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время РБК-Украина писало, что не стоит делать после аварии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.