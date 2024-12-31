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Франция нанесла авиаудары по позициям "Исламского государства" в Сирии

Иллюстративное фото: французские Rafale ударили по позициям ИГИЛ в Сирии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Французская авиация атаковала позиции "Исламского государства" (ИД) на территории Сирии. Для удара были задействованы авиабомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Франции Себастьяна Лекорню в соцсети X и The Guardian.

Лекорню подчеркнул, что французские Вооруженные силы продолжают борьбу с терроризмом в Леванте (так называют территории Сирии, Израиля, Палестины и Ливана). 

"В воскресенье французская авиация нанесла прицельные удары по объектам "Исламского государства" на территории Сирии", - добавил министр обороны. 

В то же время, как пишет The Guardian, Минобороны Франции сообщило французским СМИ, что французские истребители Rafale и американские дроны Reaper "сбросили в общей сложности семь бомб на две военные цели, принадлежащие ИГ в центральной Сирии".  

Атака американцев

Напомним, 24 декабря стало известно, что американские военные атаковали объекты боевиков на территории Сирии.

В ходе атаки были ликвидированы двое членов джихадистской террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ), а также уничтожен грузовик с оружием.

При этом 8 декабря американская авиация ударила по лагерям ИГИЛ в Сирии.

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ФранцияИГИЛВойна в СирииАвиаудары