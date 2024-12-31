Франция нанесла авиаудары по позициям "Исламского государства" в Сирии

Лекорню подчеркнул, что французские Вооруженные силы продолжают борьбу с терроризмом в Леванте (так называют территории Сирии, Израиля, Палестины и Ливана).

"В воскресенье французская авиация нанесла прицельные удары по объектам "Исламского государства" на территории Сирии", - добавил министр обороны.

В то же время, как пишет The Guardian, Минобороны Франции сообщило французским СМИ, что французские истребители Rafale и американские дроны Reaper "сбросили в общей сложности семь бомб на две военные цели, принадлежащие ИГ в центральной Сирии".