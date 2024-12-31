Франція завдала авіаударів по позиціях "Ісламської держави" в Сирії

Атака американців

Нагадаємо, 24 грудня стало відомо, що американські військові атакували об'єкти бойовиків на території Сирії.

Під час атаки було ліквідовано двох членів джихадистського терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ), а також знищено вантажівку зі зброєю.

При цьому 8 грудня американська авіація вдарила по таборах ІДІЛ у Сирії.

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