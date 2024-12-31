Франція завдала авіаударів по позиціях "Ісламської держави" в Сирії

Французька авіація атакувала позиції "Ісламської держави" (ІД) на території Сирії. Для удару були задіяні авіабомби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню в соцмережі X і The Guardian.
Лекорню наголосив, що французькі Збройні сили продовжують боротьбу з тероризмом у Леванті (так називають території Сирії, Ізраїлю, Палестини та Лівану).
"У неділю французька авіація завдала прицільних ударів по об'єктах "Ісламської держави" на території Сирії", - додав міністр оборони.
Водночас, як пише The Guardian, Міноборони Франції повідомило французьким ЗМІ, що французькі винищувачі Rafale і американські дрони Reaper "скинули загалом сім бомб на дві військові цілі, які належать ІД у центральній Сирії".
Нагадаємо, 24 грудня стало відомо, що американські військові атакували об'єкти бойовиків на території Сирії.
Під час атаки було ліквідовано двох членів джихадистського терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ), а також знищено вантажівку зі зброєю.
При цьому 8 грудня американська авіація вдарила по таборах ІДІЛ у Сирії.
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