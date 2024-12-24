В США рассказали об авиаударах по целям в Сирии

Военные Соединенных Штатов Америки (США) нанесли авиационные удары по объектам боевиков в Сирии. В результате операции были ликвидированы двое членов джихадистской террористической группировки "Исламское государство" ("ИГИЛ").

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM ).

В американском военном ведомстве рассказали, что 23 декабря был нанесен "высокоточный авиаудар" по сирийской провинции Дайр-аз-Заур.

Указывается, что это привело к гибели двух боевиков "ИГИЛ" и ранению еще одного.

"Террористы перевозили грузовик с оружием, который был уничтожен во время удара. Этот удар был нанесен в районе, который ранее контролировался сирийским режимом и россиянами", - говорится в заявлении Центркома.

Также американская сторона обращает внимание, что данный авиаудар является "частью постоянного обязательства CENTCOM вместе с партнерами в регионе" с целью препятствования усилиям террористов "по планированию, организации и проведению атак против гражданских лиц и военного персонала из США, наших союзников и наших партнеров во всем регионе и за пределами".

Антитеррористические операции США в Сирии

Напомним, в Вашингтоне заявляли, что в Сирии продолжается миссия Соединенных Штатов и коалиции с целью нанести боевикам различных террористических группировок, в частности джихадистам "Исламского государства" окончательное поражение.

Американская сторона указывает, что в рамках "комплексной стратегии" победы над "ИГИЛ" ВС США работают вместе с местными партнерами и через них, чтобы "проводить операции против сил "ИГИЛ" в Ираке и Сирии и против "Аль-Каиды" в Сирии, чтобы "ограничить потенциал возрождения эти группы и смягчить угрозы" для США.

Как говорилось в заявлении в декабре американского президента Джо Байдена, в ноябре он приказал нанести удары по целям в Сирии после нападений на объекты США. Он также напомнил, что войска США с 7 октября 2001 года проводят на Ближнем Востоке антитеррористические боевые операции, в частности против "Аль-Каиды" и связанных с ней структур и организаций.

Недавно в Центральном командовании ВС США (CENTCOM) рассказали, что американские силы нанесли удары по военной технике неуказанных вооруженных групп в восточной части Сирии. Атака была осуществлена в рамках самообороны, после обстрела американской базы в этой стране 3 декабря.

В США также отметили, что события не связаны с наступлением в Сирии антиасадовских повстанцев.

20 декабря в Пентагоне рассказали, что США увеличили военный контингент в Сирии, и назвали причину.

Тогда же в США заявили, что ликвидировали в Сирии лидера "ИГИЛ" Абу Юсифа во время авиаудара 19 декабря.