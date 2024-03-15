Франция заинтересована в увеличении своего бизнеса в Украине - Минэкономики

Французская сторона во время встречи заместителя министра экономики Украины Алексея Соболева с гендиректором по глобальным делам Министерства Европы и иностранных дел Франции Орельеном Лешевалье и послом Франции в Украине Гаэлем Весьером заявила, что заинтересована в увеличении присутствия своего бизнеса в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт Министерства экономики Украины.

В ходе встречи обсуждались приоритетные задачи развития украинской экономики, механизмы поддержки инвестиций и перспективы увеличения участия французского бизнеса в Украине. Стороны обсудили вопросы привлечения инвестиций в восстановление, развитие и страхование военных рисков.

Соболев представил 11 приоритетных задач по стимулированию развития украинской экономики. Среди которых – поиск механизма конфискации замороженных российских активов и их направление в поддержку экономики Украины, расширение возможностей экспорта, в том числе через расширение программ страхования судов. Также был вопрос о повышении уровня локализации собственного производства, развитии оборонной промышленности и увеличении мощностей энергогенерирования, поврежденных в результате ракетных обстрелов.

Французская сторона заинтересована в совместной работе над программами стимулирования возвращения и переобучения беженцев, а также в расширении присутствия своего бизнеса в Украине, в частности, энергетической сферы, добыче критических материалов и готовности поддержать меры по страхованию экспорта французских компаний в Украину.

В настоящее время в Украине и Франции активно рассматривается возможность создания специального фонда для содействия инвестициям и углубления сотрудничества с Французским агентством развития.