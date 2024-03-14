Шуляк объяснила, в каких аспектах развития общинам помогут программы восстановления
Территориальные общины, которые планируют получить финансирование для своих проектов по восстановлению доноров, должны разработать программы комплексного восстановления. Если мер, которые необходимы для полноценной реализации и которые община планирует провести, нет в ПКВ, в парламенте предлагают их не финансировать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.
Парламентарий объяснила - вопрос о планах восстановления встал еще весной 2022 года, когда Украина отразила атаку России на Киевщине и Черниговщине. Тогда, по словам главы профильного комитета, были распространены так называемые планы Fast Recovery - проект восстановления критически важной инфраструктуры.
"Мы знаем, что до 1 января 2025 года все украинские территориальные общины должны разработать планы своего пространственного развития. И именно ПКВ могут стать их основой. Как и основой качественной градостроительной документации на местном уровне. Более того, если общины хотят, чтобы их восстановительные планы попав в цифровую экосистему DREAM, которая будет служить в том числе и для получения финансирования от наших доноров на восстановление, они обязательно должны быть зафиксированы в ПКВ. Сейчас мы предлагаем, чтобы все эти вещи не финансировались в случаях, если их нет в ПКВ", - сообщила Шуляк.
Она также добавила, что при составлении ПКВ важно сосредоточиться на вопросе, который происходит с бизнесом в той или иной общине. Часть предприятий могла релоцироваться, часть остается просто разрушенной. Для разработки этой составляющей ПКВ необходимо не просто провести инвентаризацию бизнес-активов в обществе, но и внимательно изучить ее потенциал.
В частности, возможно, на территории общины есть неиспользованные земли для создания индустриального парка, либо залежи того или иного сырья, либо потенциальный транспортный узел. Все это, заметила Шуляк, следует зафиксировать и проанализировать.
Кроме этого, народная депутат отметила, что ПКВ станет действенным антикоррупционным предохранителем в процессах восстановления. Во-первых, потому, что такие программы не только проходят общественное обсуждение, но и разрабатываются непосредственно при участии граждан - жителей той или иной территориальной общины. Кто-то приобщается и к качеству эксперта, кто-то в другом качестве, но привлечение происходит.
"Также мы предусмотрели, что мероприятия, запланированные в ПКВ, будут проходить через голосование на сессиях местных и областных советов. Плюс этот документ будет максимально публичным. То есть любой житель общины будет видеть, что строится на ее территории и сравнивать с тем, или запланировано это строительство в ПКВ или нет. То есть это также в своем году антикоррупционный предохранитель", - подытожила Шуляк.
Напомним, в конце 2023 года первую программу комплексного обновления представила Киевщина. Программой предусмотрено возобновление и запуск новых составляющих транспортной инфраструктуры региона, восстановление и строительство жилищного фонда, объектов социальной инфраструктуры, а также развитие экономического потенциала Киевской области.
Также значительное внимание уделено вопросу безопасности - проанализирована информация о состоянии всех 1963 укрытий области, определено, в которых была проведена инвентаризация. Уже предусмотрено областное и государственное финансирование реконструкции и капитального ремонта укрытий, а также разработана интерактивная онлайн-карта хранилищ.
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