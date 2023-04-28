Франция осуждает новый удар по Украине: Россия намеренно обстреливает жилые дома, - МИД

Франция "самым решительным образом" осудила новые удары, нанесенные Россией ночью, 28 апреля, по Украине, в частности в Черкасской, Днепропетровской и Киевской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Франции.
В заявлении отмечается умышленный обстрел Россией жилых домов в Умани, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения, включая детей.
"Такие удары по украинской инфраструктуре и гражданскому населению подчеркивают очевидное желание России продолжать эскалацию захватнической войны в Украине", - заявили в министерстве.
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна подчеркнула, что они будут продолжать поддерживать украинские суды и Международный уголовный суд "для борьбы с безнаказанностью" за военные преступления России.
Напомним, российские войска ночью 28 апреля нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области.
В результате ракетным ударом повреждено около 10 многоквартирных домов, вылетели стекла.
В результате обстрела погибли 23 человека, среди них четверо детей.
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